مصر... خطوات الاستعلام عن مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

وكانت الحكومة أعلنت، السبت الماضي، بدء صرف الدفعة الرابعة من المنحة البالغة 500 جنيه، الأحد الماضي، على أن يتواصل صرفها لمدة 10 أيام متتالية، بحسب صحيفة" المصري اليوم".

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وتصل إلى المستحقين للصرف رسالة رقم 2030، تتضمن التفاصيل الخاصة بعملية الصرف، وهي الموعد والمكان.

أما من لم تصلهم الرسالة، فهم بحاجة إلى التحقق من استحقاقهم من عدمه، وذلك من خلال التواصل برسالة نصية مع رقم 142.

ولإرسال هذه الرسالة اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح رسالة نصية وسجل رقم 142 في خانة المرسل إليه.

في نص الرسالة سجل الرقم الخاص ببطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

بعد التأكد من صحة الرقم، قم بالضغط على زر الإرسال.

وفي حال كنت من المستحقين سوف تصلك رسالة تتضمن موعد ومكان صرف المنحة. ولكن إذا لم تكن مستحقا للصرف، سوف تصلك رسالة توضح أنك غير مستحق.