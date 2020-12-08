وزير الخارجية يصل الخرطوم لبحث اتفاق جوبا

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للسودان تستمر يومًا واحدًا.
ووفقًا لوكالة السودان للأنباء «سونا»، من المقرر أن يلتقي الوزير رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
كما سيجري الوزير مباحثات مع وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرًا في جوبا.
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