شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تعلن رسمياً عن سماعتها الجديدة «AirPods Max».. تعرف على سعرها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية ، أن شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عن سماعتها الجديد AirPods Max .
وأوضح السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن السماعة الجديدة ستأتي بعدة ألوان و سعرها تقريبا سيكون 2400 درهم”.
وتابع الخبير التقني عبدالله السبع أن شركة أبل ستبدأ بيع السماعة بشكل رسمي في يوم 15 ديسمبر.
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