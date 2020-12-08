شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: مقبلون على عدة حالات جوية والمزيد من الأمطار خلال الأسبوع القادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث عدة حالات جوية من الأسبوع القادم بالمملكة، مشيراً إلى أنها قد تمتد إلى معظم المناطق.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بتويتر: متوقع عبور عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي جيد، ومتوقع مزيد من الأمطار والتغيير وارد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت حالة مطرية – بمشيئة الله- تبدأ منتصف الأسبوع القادم وتستمر عدة أيام تشمل عدداً من المناطق الشمالية والغربية والشرقية.