شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: مقبلون على عدة حالات جوية والمزيد من الأمطار خلال الأسبوع القادم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث عدة حالات جوية من الأسبوع القادم بالمملكة، مشيراً إلى أنها قد تمتد إلى معظم المناطق.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بتويتر: متوقع عبور عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي جيد، ومتوقع مزيد من الأمطار والتغيير وارد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت حالة مطرية – بمشيئة الله- تبدأ منتصف الأسبوع القادم وتستمر عدة أيام تشمل عدداً من المناطق الشمالية والغربية والشرقية.
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