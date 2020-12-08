شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 95 مركبة «لامبورجيني» لوجود خلل يؤدي لتسرب الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني “URUS” 2019 – 2020 .

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر ، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.