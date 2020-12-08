© AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS
وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن عزم الولايات المتحدة تصنيف جماعة "أنصار الله" "منظمة إرهابية"، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، مضيفة أن بومبيو يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.
وكشف وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن الولايات المتحدة قد تضع جماعة "أنصار الله" على قائمة الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن أكبر دبلوماسي أمريكي لشؤون الشرق الأوسط ناقش مع بلاده إمكانية تصنيف واشنطن جماعة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية.
من جانبه، كشف القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عن تلقي الجماعة رسالة أمريكية بشأن إحلال السلام في اليمن. وقال الحوثي: "أرسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام، حتى وإن كانت السعودية راض به، إذا لم نكن نحن موافقين عليه".
واتهم القيادي في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة أخرى، الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية، قائلا: "من على طاولة يفترض أنها للسلام، هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تصنف "أنصار الله" ضمن كيانات ذات "قلق خاص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.