شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، الحدود العراقية الإيرانية، وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد (21) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى، دون أن تسفر عن أضرار مادية أو بشرية.



ومن جانبها، دعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة منها.

