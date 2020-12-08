شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يزف بشرى سارة لموظفات القطاع الخاص المستفيدات من دعم برنامج «وصول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، عن تمديد فترة دعم برنامج “وصول” للموظفات في القطاع الخاص . وأوضح “هدف” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه قد تقرر تمديد فترة الدعم إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً. وأشار إلى أنه في حال كانت الموظفة قد استفادت من البرنامج لمدة سنة يمكنها التسجيل والالتحاق بالبرنامج للاستفادة من سنة أخرى ، عبر الرابط التالي :هنا.

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