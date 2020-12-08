شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يصل إلى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وكان فى استقباله بمطار الخرطوم، عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، وسفير السعودية بالخرطوم على حسن بن جعفر، وأعضاء السفارة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية السعودي مباحثات مع نظيره السوداني، كما يلتقي مع رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يصل إلى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.