شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للقضاء" بالكويت يشكر القضاه المشاركين فى الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت المستشار أحمد العجيل، عن خالص الشكر والتقدير لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على ما بذلوه من جهد وتضحية لإتمام إنتخابات مجلس الأمة 2020 (البرلمان) بنجاح وبشفافية ونزاهة شهد لها القاصي والداني في ظل ظروف صحية استثنائية.

وأشاد العجيل في بيان له بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس الأمة 2020، بجهود العاملين بوزارة العدل ورجال الأمن بوزارة الداخلية والمختصين بوزارة الصحة على تعاونهم مع رجال السلطة القضائية بالعمل على استقرار الأمن والأمان داخل وخارج اللجان الانتخابية حتى تمام إعلان النتائج الرسمية.

وتقدم بالشكر إلى كافة العاملين والجهات ذات الصلة المشاركة بالعملية الانتخابية وتوجه بالشكر إلى رجال الصحافة والإعلام لحرصهم على إظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت ممثلا في نقل صورة صادقة لما يجري داخل الدوائر الانتخابية.

وقال العجيل «يطيب لي ولأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن نتقدم لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير والامتنان».

وتقدم بالتهنئة لجميع أعضاء مجلس الأمة بمناسبة نجاحهم قائلا «ندعو لهم بالتوفيق ونبارك للكويت أميرا وحكومة وشعبا على نجاح التجربة الديموقراطية».

ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت وجهها المشرق وازدهارها تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وعونا من أخيه سمو ولي العهد.