تونس... مسيرات غاضبة للأطباء ضد ظروف العمل في المستشفيات

وتنفذ العمادة الوطنية للأطباء، يوم الغضب بمشاركة نقابات الصحة بالقطاعين الحكومي والخاص، حسب إذاعة "نسمة" التونسية.
© Sputnik . Mariem Gdira
ويطالب الأطباء بتحسين ظروف العمل "ووضع حد لتدهوره".
وتبدأ مسيرة الغضب الطبية في تونس من كلية الطب، وتتوجه إلى وزارة الصحة، حسب ما قاله رئيس العمادة الطبية سليم بن صالح.
وحسب سليم بن صالح، يعبر الأطباء من خلال المسيرات الغاضبة، عن ضيقهم من ظروف العمل التي وصفها بالمزرية.
واعتبر عميد الأطباء أن ظروف العمل كانت سببا في وفاة الطبيب بدر الدين العلوي بالمستشفى الجهوي.
وقال سليم بن صالح إن "الاكتفاء بتحميل بعض المسؤولين بالمستشفى الجهوي بولاية جندوبة مسؤولية هذه الحادثة أمر غير مجدي وغير منصف، لا سيما وأن البعض منهم تولوا مهامهم حديثا".
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