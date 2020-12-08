نشر "HiaTV" وهو منصة رسمية لـ"نمط الحياة العربي الفاخر ومنصة الفيديو الترفيهية المتميزة في عالم الرفاهية والترفيه في مكان واحد" تغريدة على موقع تويتر، مرفقة بفيديو، كتب فيها:
"دخلت حدائق في الإمارات موسوعة "غينيس" أكثر من مرة، وبالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي، نأخذك في جولة لهذه الحدائق ولا يفوتك زيارتها والاستمتاع بعروض هذه الحدائق خلال أيام الاحتفالات".
© Sputnik . Aiham Massa
الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة احتفلت، يوم الأربعاء الماضي، بعيدها الوطني التاسع والأربعين أو كما يسمى عيد الاتحاد، ذكرى تأسيس واتحاد الإمارات العربية.
اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
كانت هذه تفاصيل خبر حدائق إماراتية في موسوعة غينيس... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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