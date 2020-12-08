شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يأمر بتعيين صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر أمير الكويت بتیعین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء ویكلف بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم لإصدار مرسوم تعیینھم.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية قال أمير الكويت، إن على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.

وكانت قد قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حيث كلف أمير الكويت الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.