أبوظبى تطلب متطوعين لتجارب لقاح روسى لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث أبوظبي عن متطوعين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المعروف باسم (سبوتنيك في) للوقاية من مرض كوفيد-19 في العاصمة الإماراتية.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن ما يصل إلى 500 متطوع في بادئ الأمر سيتلقون جرعتين من اللقاح.
وبدأت روسيا يوم السبت في توزيع اللقاح على الفئات الأكثر عرضة للإصابة في البلاد في بداية أول عملية تطعيم على نطاق واسع باللقاح هناك.
وطورت روسيا لقاحين ضد كوفيد-19 هما (سبوتنيك في) المدعوم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وآخر طوره معهد فيكتور في سيبيريا ولم تستكمل التجارب النهائية على أي منهما بعد.
وتجري الإمارات كذلك المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح آخر لكوفيد-19 طورته شركة سينوفارم الصينية وأقرت استخدامه في حالات الطوارئ على فئات بعينها.
وسجلت الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، 177577 إصابة و594 وفاة بالمرض.
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