شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى أكثر من 189 مليار ريال منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات عن ارتفاع القروض المقدمة من المصارف العاملة بالمملكة إلى القطاع الخاص التي بلغت 12.26%، بما يعادل 189.746 مليار ريال منذ بداية 2020، لتسجل 1.736.265 تريليون ريال بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ1.546.519 في نهاية ديسمبر 2019.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر 1.736.265 تريليون ريال مقارنة بـ1.507.481 تريليون ريال في أكتوبر 2019، مسجلة ارتفاعا 15.2% على أساس سنوي.

ونمت على أساس شهري 0.75%، حيث سجلت 1.723 تريليون ريال في سبتمبر الماضي. وتوزعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بين 1.678.736 ائتمانا مصرفيا بـ96.68% من إجمالي المطلوبات مقابل 57.528 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة.

كما سجلت مستويات قياسية خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت بنهاية 2015 نحو 1.384.858 تريليون، ثم ارتفعت إلى 1.417.920 تريليون في 2016، لتتراجع نسبيا بنهاية 2017 إلى 1.405.210 تريليون، لتعود في العام التالي لمستواها التصاعدي، لتسجل 1.445.252 تريليون ريال نهاية 2018 مقابل 1.546.519 تريليون بنهاية 2019.