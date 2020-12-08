شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإيسيسكو يدعو للعمل الجاد لمجابهة القضايا الكبرى المستجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمـد المالك، إلى اغتنام الفرصة التي أتاحتها جائحة كورونا، لإعمال العقل والاجتهاد الجماعي لبحث العديد من القضايا الكبرى الجديدة والمستجدة وإيجاد حلول لها.

جاء ذلك في ورقة عمل الدكتور المالك، التي قدمها اليوم في الملتقى الافتراضي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، المنعقد برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وقادة دينيين وشخصيات رفيعة المستوى ومئات المفكرين والأكاديميين والباحثين، منوهاً في ورقته بضرورة تشخيص الأزمات الإنسانية والأزمات الصحية التي يعرفها العالم حاليا، وأهمية الاجتهاد الجماعي لإيجاد حلول للمشكلات الجديدة المتعلقة بالأزمات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأوضح المالك أن العالم مقبل على ثورة في النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والحيوية، مشددا على ضرورة مواكبتها وتقنين ما سيأتي من ابتكارات لها تأثير على الطبيعة البشرية، والتعاون الوثيق مع العلماء والباحثين ومصنعي التقانات الحديثة لترشيد البحث العلمي والذكاء الاصطناعي كي يبقى في خدمة الإنسان ومصالحه العليا، وتحت رقابته الدقيقة والفاحصة، داعياً إلى التسلح بالمعرفة المعمقة، والعمل في إطار الاجتهاد الجماعي، جنبا إلى جنب مع العلماء والباحثين في هذه المجالات الجديدة لإدراك المآلات ومعرفة التحولات لاتخاذ القرارات الاستباقية.