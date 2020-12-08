شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «أمانة مكة» يكشف أسباب إغلاق أكبر أسواق حي العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أسباب غلق أحد أشهر الأسواق التجارية بحي العزيزية، والذي يضم نحو 200 محل لمختلف الأنشطة التجارية.

وقال “الشريف” إنه تم الوقوف على السوق من قبل لجنة من أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني للتأكد من الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة المتسوقين – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتبين وجود العديد من الملاحظات التي تستوجب إنهاءها لضمان سلامة مرتادي السوق، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة افتتاح السوق متى ما طبقت الاشتراطات البلدية والصحية.

وتابع أن الفرق الميدانية وضعت صبات على كافة مداخل السوق، وملصقات على كافة أبواب المحلات حملت عبارة “مغلق لمخالفة أنظمة وتعليمات الأمانة”.