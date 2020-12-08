شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم الطواف حول الكعبة دون طهارة؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكُم من طاف بالكعبة على غير طهارة لعدم علمه بالأحكام.
وقال خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، إن مَن طاف بالكعبة على غير طهارة لعدم علمه بالأحكام، فطوافه صحيح لكن عليه تقديم دم كفدية.
وجاء رد المنيع على سؤال امرأة طافت بالكعبة على غير وضوء جهلاً منها بالأحكام حينذاك.
وأوضح أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رأوا أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف وإنما هي واجب، ومن ترك واجباً أو استوجب محظوراً فعليه دم.
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