شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح مدة صلاحية سداد فاتورة السجل التجاري بعد إصدارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف وزارة التجارة مدة صلاحية سداد فاتورة السجل التجاري بدءاً من تاريخ إصدارها.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن مدة صلاحية الفاتورة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وفي حال انتهاء المدة المتاحة للسداد يمكن التقديم على الطلب من جديد.

وكانت وزارة التجارة قد أوضحت في وقت سابق طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا ، وأشارت إلى أنه يمكن نقل الملكية إلكترونيًّا عبر الرابط التالي :هنا.