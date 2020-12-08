شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على قيادى كبير لداعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بينها اثنان من منفذي "مجزرة سبايكر" عام 2014.

وقال في بيان صحفي "استمرارا لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب المتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة ( الأولى والثانية ) بواجبات مهمة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين".

وأضاف: "كما خرجت قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ عملية نوعية في محافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يسمى نائب والي العراق في عصابات داعش الإرهابية بعد رصد مكثف وجهد استخباري مشترك عالي المستوى".