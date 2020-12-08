بإمكانيات منافسة لـ"أبل".. الكشف عن مواصفات هاتفي Xiaomi Mi 11 و 11 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بإمكانيات منافسة لـأبل.. الكشف عن مواصفات هاتفي Xiaomi Mi 11 و 11 Pro

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

أثارت شركة ”شاومي“ الصينية ضجة كبيرة بعد الكشف عن هاتفها الجديد Xiaomi Mi 11 والذي سيأتي بأقوى وأحدث معالج من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية.



كما كشفت أن الهاتف سيكون الأول بالعالم الذي يتم إرفاقه بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 SoC.

وجذب الهاتف الأنظار وتلقى الهاتف دعمًا قويًا مع تطلعات لمنافسة أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية بالفعل مثل ”أبل“ و“سامسونغ“، وبخاصة أن الهاتف يمتلك أفضل شرائح من Qualcomm ، والتي ستُنافس معالج A14 Bionic الموجود في سلسلة iPhone 12.

ومع ذلك، من المرجح أن يتم إطلاق النموذج الجديد رسميًا في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ولكن لا يزال غير مؤكد ما إذا كان الإطلاق سيتم بالفعل هذا العام أو في كانون الثاني/ يناير العام القادم.

وكشفت أحدث التقارير أيضًا عن قدرات البطارية الخاصة بهاتفي Xiaomi Mi 11 و 11 Pro ، حيث يأتي الأول ببطارية بسعة 2390 مللي أمبير في الساعة بينما يأتي Mi11 Pro ببطارية بسعة 2485 مللي أمبير.

ومن المحتمل أن تضيف ”شاومي“ خاصية دعم الشحن السريع بقوة 55 وات، الأمر الذي يتطلب تقسيم البطارية إلى خليتين؛ لذا فإن السعة الفعلية المقدرة لكليهما هي 4.780 مللي أمبير و 4970 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يكون النموذج الأساسي حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة لهذه الأرقام، تقترح التقارير أن يتم شحن كلا الهاتفين من 0 إلى 100٪ في 35 دقيقة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي جهاز Mi 11 على كاميرا ثلاثية وتحتوي نسخة pro على أربع كاميرات ومن الواضح أن إحداها عبارة عن وحدة منظار.