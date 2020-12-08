قتلى وجرحى في معارك بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" شمالي مأرب

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن جماعة "أنصار الله شنت هجوما على مواقع للجيش اليمني في جبهة الجفرة شرق مديرية مجزر شمال غربي مأرب".



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وأضاف، أن "الجيش اليمني مسنودا بقبليين تمكن من صد هجوم جماعة أنصار الله، عقب معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين".

وذكر المصدر، أن "قياديا ميدانيا تابعا لجماعة أنصار الله قُتل وثلاثة من مرافقيه وأُعطبت آليتهم، بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال المعارك".

وأشار إلى تنفيذ مقاتلات التحالف العربي الداعمة للجيش الشرعي في اليمن، سلسلة غارات على مواقع وتحركات لجماعة "أنصار الله" في مديريات مجزر ومدغل (شمال غربي مأرب)، ورحبة وجبل مراد (جنوبي مأرِب)، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة وخسائر في العتاد.

وأعلن الجيش اليمني، يوم الجمعة الماضي، تكبيد "أنصار الله" خسائر كبيرة في الأرواح خلال احتدام المعارك في اتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة وصولا إلى وادي حلحلان في مديرية مجزِر بمحافظة مأرِب.

وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "طيران التحالف العربي نفذ 12 غارة على محافظة مأرب توزعت على مديريات رغوان ومدغل (شمال غربي مأرب)، وصرواح (غربي مأرب)".



فيما تعرضت محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين شمال غربي اليمن، إلى غارة استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، حسب "المسيرة".