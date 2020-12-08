شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، ضبط (300) بدلة عسكرية و(2000) قطعة من الأنواط والرتب المسكرية المخالفة والأجهزة المستخدمة في ذلك.
وأوضحت إمارة منطقة الرياض، في بيان لها، أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني. وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.