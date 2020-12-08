شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، ضبط (300) بدلة عسكرية و(2000) قطعة من الأنواط والرتب المسكرية المخالفة والأجهزة المستخدمة في ذلك.

وأوضحت إمارة منطقة الرياض، في بيان لها، أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني. وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.