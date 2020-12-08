عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تضم هاتفا رابعا لسلسلة Reno 5

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية النقاب عن ثلاثة هواتف في سلسلة Reno 5، ومن المقرر الإعلان عن الأجهزة التي تضم Reno 5 5G و Reno 5 Pro 5G و Reno 5 Pro + 5G في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



ويبدو أن الشركة تعتزم إضافة هاتف رابع للسلسلة، حيث كشفت تقارير جديدة أن الشركة ستصدر أيضًا هاتف Oppo Reno 5 4G بأربع كاميرات وشحن Super VOOC، بحسب موقع ”جسمارينا“.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Reno 5 المزود بتقنية LTE بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز.

ويحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغابكسل، مع كاميرات رباعية في الخلف، إحداها رئيسة بدقة 64 ميغابكسل، وأخرى فائقة الدقة بدقة 8 ميغابكسل، واثنتان بمستشعر بدقة 2 ميغابكسل.

ومن المرجح أن يضم جهاز Reno 5 4G معالج Snapdragon 720G ، دون تفاصيل عن ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية، ومن المقرر أن يأتي ببطارية بسعة 4.310 مللي أمبير وتشحن حتى 50 واط.

يشار إلى أن شركة ”أوبو“ أطلقت أجهزة Reno في الصين مع تكنولوجيا الجيل الخامس في الاثني عشر شهرًا الماضية، ثم جلبتها لاحقًا إلى الأسواق الخارجية بمعالجات مختلفة وتصميم معدّل؛ لذلك ليس من الواضح بعد ما إذا كان طراز 4G سيكون جزءًا من السلسلة التي تصدر أولًا، أم أنه سيأتي لاحقًا لينضم للسلسلة التي تصدر في الخارج.