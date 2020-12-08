رئيس البرلمان العراقى يلتقى بوزير التجارة السعودى ببغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي في مقر رئيس البرلمان، بوزير التجارة السعودى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ونقل القصبي إلى رئيس مجلس النواب العراقى تحيات الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فيما حمّل الحبلوسي تحياته وتحيات مجلس النواب إلى قيادة المملكة وشعبها.

وأكد الحلبوسي دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق.

من جهته عبّر القصبي عن رغبة المملكة بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مؤكدا عزم الرياض على تسخير كل الخبرات والإمكانات لتحقيق هذا الهدف.

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