شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تضبط 900 كجم مخدرات في بحر العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت القوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، اعتراض واحتجاز شحنة مخدرات مشبوهة. وأوضحت القوات البحرية المشتركة، أن الشحنة يفوق وزنها 900 كيلو جرام، وتم اعتراضها في المياه الدولية لـ”بحر العرب”.

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