© REUTERS / ALY SONG
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي من أصيبوا بالاختناق بسبب تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ وصل إلى 110 أشخاص".
وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إنه "تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث".
وتابع: "تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية تكشف تطورات حادث تسرب الكلور بـ "مياه الشرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.