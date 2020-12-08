ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية المكلف، شارك في القمة نيابة عن رئيس الوزراء.
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وتحدث وزير الخارجية السوداني عن تقرير رئيس المفوضية حول الجهود المبذولة لإسكات البنادق مما يمهد الطريق لتحقيق الشعار " إسكات البنادق: إيجاد الظروف الملائمة للتنمية في أفريقيا".
ولفتت الوكالة إلى أن الوزير السوداني تحدث أيضا عن اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل على انضمام الحركات غير الموقعة لركب السلام.
وقال قمر الدين إسماعيل: "انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت يشكل حدثا مهما للسودان لأنه يصادف ذكرى مرور عامين على انطلاقة الثورة، مؤكدا التزام السودان بما ورد في الإعلان الرسمي بمناسبة الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، بإنهاء جميع الحروب في السودان وعدم توريثها للأجيال القادمة بحلول العام 2021".
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اتفاق السلام السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر لإنهاء الحروب بحلول 2021… السودان يشارك في قمة "إسكات البنادق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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