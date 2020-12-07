شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تعلن وفاة 35 و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3596 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 327 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104 آلاف و329 حالة.