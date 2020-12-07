سمو أمير القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

الخليج – ياسر الحبيشي : تشرف فريق يمام الخير التطوعي اليوم الاثنين، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل “حفظه الله” لتعريف ‏بمبادرات الفريق و إنجازاته على مستوى مناطق المملكة وفي منطقة القصيم خاصة وقد عرف بالفريق كلاً من مشرفة الفريق الأستاذة: ‏أسماء الوليعي والمشرفة الأستاذة: ابتسام السليم، كما أكد سمو الأمير فيصل بن مشعل، ترحيبه ودعمه للفريق. مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب. كما أشاد بالفريق لفتح باب التطوع لصغار السن؛ وقد كرم سموه الشبل المتطوع في يمام الخير التطوعي علي المدعس.

كما قدم فريق يمام الخير التطوعي هدية تذكارية لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل معبرين عن شكرهم وتقديرهم لسموه على استقبال الفريق بمكتبه ، علماً أن زيارة سموه داعم ومحفز لبذل المزيد من المبادرات والجهود التطوعية في قادم الأيام .

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