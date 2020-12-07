شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق مواقع لصهر الرصاص وعشوائيات بمساحة 58 ألف م2 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، إغلاق مواقع لصهر الرصاص ومواقع عشوائيات بمساحة 58,400 م2.

وفي التفاصيل، أزالت أمانة محافظة جدة أمس أسوارًا ومباني وحظائر ومخيمات مخالفةً على مساحة إجمالية تقدر بـ58.400 متر مربع، كما ضبطت ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخضروات والفواكه.

وكشفت الأمانة عن إزالة 14 سورًا مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300 متر مربع، وإزالة سور، و13 حوشًا بداخلها غرف على مساحة 16.300 متر مربع بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 19.800 متر مربع.

كما أعلنت الأمانة عن إزالة 10 مواقع في أبحر الشمالية تتكون من 3 حظائر أغنام غير نظامية و7 مخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تصل قرابة 3000 متر مربع مخطط جوهرة العروس.

من جهة أخرى جرى إغلاق ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، وصادرت خلالها 157 قطعة رصاص جاهزة، وسحب 4 معدات من المواقع تستخدم لأغراض النقل، وذلك بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشرطة المحافظة.