عودة ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير" ولكن بشرط

وقال المجلس، في بيانه اليوم الإثنين، إن "التحقيقات انتهت، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".
بدورها، أعلنت شبكة قنوات "النهار" المصرية، أنها حذفت الحلقة من جميع منصاتها الرقمية، وأكدت أنها "تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات؛ لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة“، وحرصها كذلك على ”الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرر في وقت سابق وقف برنامج "صبايا الخير" الذي يبث على قناة "النهار"، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.
وفي عام 2017، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير" لريهام سعيد، بسبب استضافته في إحدى حلقاته سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.
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