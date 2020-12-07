عودة ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير" ولكن بشرط

وقال المجلس، في بيانه اليوم الإثنين، إن "التحقيقات انتهت، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرر في وقت سابق وقف برنامج "صبايا الخير" الذي يبث على قناة "النهار"، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.

وفي عام 2017، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير" لريهام سعيد، بسبب استضافته في إحدى حلقاته سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.