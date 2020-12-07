شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يعلن اعتزامه عقد جلسة في مدينة سرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عن اعتزام المجلس عقد جلسة في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وقال بليحق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي.. وتشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية بليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي.
وحول اجتماع أعضاء بمجلس النواب في مدينة غدامس، قال بليحق، "إن الجلسات تعد غير قانونية، بحسب لائحة المجلس التي تنص على أن عقد أي جلسة يجب أن تكون موجهة من رئاسة المجلس، وهذا لم يحدث".
وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم، أولى جلساته التحضيرية، في مدينة بنغازي، لمناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان .. وتضمن جدول أعمال الجلسة التي حضرها عشرات النواب، مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، وموقف النواب المجتمعين في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، بالإضافة إلى موقف رئاسة المجلس من اجتماع طنجة، وإمكانية عقد جلسة في مدينة سرت.
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