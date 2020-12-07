شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يتهم أردوغان بالسعى لإقامة قواعد عسكرية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن تركيا تواصل نقل العتاد والأسلحة والمرتزقة إلى غرب البلاد، مؤكدا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة قواعد عسكرية فى الأراضى الليبية.

وأكد المسمارى، فى مؤتمر صحفى من مدينة بنغازى مساء اليوم الاثنين، وجود مجموعات تتبع حكومة الوفاق تعمل على خرق وقف إطلاق النار فى ليبيا، مشيرا إلى قلق القيادة العامة من استمرار نقل أنقرة للعتاد والمرتزقة والإرهابيين لليبيا.

وأشار، إلى التزام القيادة العامة وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى إطار لجنة 5+5 فى جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأوضح المسمارى، أن طائرات الشحن العسكرية التركية مستمرة فى نقل الأسلحة والذخائر لغرب البلاد خاصة فى طرابلس ومصراتة، مؤكدا أن الرئيس التركى لا يريد السلام فى ليبيا ويدفع بمزيد من التعزيزات لتثبيت نفسه فى ليبيا ويسعى لابتزاز خزينة الدولة الليبية بإرسال مزيدا من الدعم العسكرى، موضحا أن أردوغان يسعى لاستخدام ليبيا كورقة فى صراعه بمنطقة شرق المتوسط.

وأعرب متحدث الجيش الليبى، عن دهشته من صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا على استمرار تركيا فى نقل الأسلحة والعتاد إلى ليبيا، موضحا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية حققت تقدمات ملموسة فى عدد من الملفات.

أكد المسمارى، أن الجيش الوطنى نجح فى إلقاء القبض على مجرمين خطريين قرب حدود الجزائر، موضحا أن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة مستمرة فى رصد تحركات الإرهابيين والمجرمين الخطرين فى هذه المنطقة.

وأوضح المسمارى، أن التعليمات والأوامر صدرت إلى كافة وحدات القوات المسلحة الليبية على أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، محذراً من الانجرار وراء الاستفزازات التى يمكن أن تؤدى إلى تصعيد الموقف العسكري.