شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1531 إصابة و75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الاثنين ،1531 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 381 ألفا و188 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد حصولها على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و705 آلاف و248 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.. موضحا أنه تم تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6320 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 2968 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 334 ألفا و269 متعافيا