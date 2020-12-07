مصر... بشرى سارة للطلاب بشأن باقات الإنترنت الخاصة بـ"التابلت"

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة".

وتابعت: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركة "أورنچ مصر" عن خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي" الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة".

ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو "تسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التي يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية".

وأوضحت الوزارة أن "خطوة طرح الباقات المخفضة جاءت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير ألف ميغا إنترنت بـ 5 جنيهات فقط حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصري".