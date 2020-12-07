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وتابعت: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركة "أورنچ مصر" عن خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي" الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة".
ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو "تسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التي يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية".
وأوضحت الوزارة أن "خطوة طرح الباقات المخفضة جاءت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير ألف ميغا إنترنت بـ 5 جنيهات فقط حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... بشرى سارة للطلاب بشأن باقات الإنترنت الخاصة بـ"التابلت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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