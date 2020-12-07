القدس- سبوتنيك. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رأس مال الشركة الإماراتية يقدر بنحو 3 مليارات دولار وقد صنفت من بين 100 شركة رائدة في الشرق الأوسط. ووصف دغان الاتفاق بأنه "تاريخي، سيدفع عجلة الاقتصاد في قلب إسرائيل".
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من جانبه قال مدير الشركة الإماراتية فيصل علي موسى، إن
هذا الاتفاق كان قبل عام بمثابة حلم ولم يكن أحد يصدق أنه قد يتحقق، مؤكدا أنه ليس إلا بداية للتعاون بين إسرائيل والإمارات.
ويعد هذا الاتفاق الأول الذي يوقع بين شركات إماراتية ومصانع إسرائيلية قائمة على أراضي الضفة الغربية، ويأتي هذا الاتفاق بعد أسبوعين على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لن تفرق بين إنتاج المستوطنات والمنتجات الإسرائيلي.
كما يأتي في وقت تنشط فيه حملة المقاطعة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات بوصفها مخالفة للقانون الدولي، وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي بوسم هذه السلع بدمغ خاص يميزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية، ومنع استيرادها باعتبارها قادمة من مصانع مقامة على أراضي محتلة.
من جانبها أعلنت البحرين، هذا الأسبوع، أنها لن تسمح باستيراد البضائع التي تم انتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد امتناع البحرين... الإمارات تتفق مع إسرائيل على استيراد منتجات المستوطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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