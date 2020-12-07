كورونا يصيب الأسود في حديقة برشلونة رغم أنها مغلقة أمام الجمهور

مدريد - سبوتنيك. وقالت موري في مقابلة تلفزيونية "أصيبت الأسود بفيروس كورونا في النصف الثاني من العام، عندما كانت حديقة الحيوان مغلقة".

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وبحسب موري: تم التعرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفحص الروتيني، الذي تم من خلاله إخضاع الحيوانات لاختبار مصلي واختبار المناعة. وبحسب المدير، تجلت الأعراض في العطس والسعال".

وقالت موري "كان الأمر أشبه بسيلان من الأنف بالنسبة لها (للأسود)"، مضيفة بأنها جميعها بصحة جيدة الآن.

وبحسب مديرة حديقة الحيوانات، لم ينتقل الفيروس من الأسود إلى البشر "فهذا يتطلب اقتراب كبير للغاية"، والحيوانات الأخرى لم تصب.

وتعتبر هذه هي الحالة الثانية إلى الآن في إسبانيا بعد اكتشاف قطة أصيبت بفيروس كورونا سابقا.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن العلماء سمعوا لأول مرة عن فيروس كورونا الجديد "سارس-كوف-2" بعد أن تم تسجيله في الصين منذ ما يقرب من عام، لكن ربما كان الفيروس معنا منذ أمد أبعد من ذلك.

فقد نشر علماء من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) نتائجهم في صحيفة كلينيكال إنفكتيوس ديسيزس.

ويبدأ التسلسل الزمني الرسمي للوباء في 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 عندما أصدرت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية تنبيها بشأن سلسلة من الحالات المرتبطة بفيروس تنفسي غامض.

ولكن الآن وبعد 11 شهرا، حدد الباحثون بأثر رجعي أن 39 شخصا من 3 ولايات أمريكية قد طوروا بالفعل أجساما مضادة لفيروس كورونا قبل أسبوعين من اكتشافه في الصين.

ويعني وجود الأجسام المضادة في دم الشخص أنه قد تعرض للفيروس وأثار جهازه المناعي استجابة دفاعية.