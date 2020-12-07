شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ لإصابات الكورونا بالجزائر بتسجيل 573 حالة في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إصابات الكورونا بالجزائر اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا عن الأيام الماضية، بتسجيل 573 حالة إصابة في يوم واحد.

وأعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم، تسجيل 573 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 88 ألفا و825 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2527 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 57 ألفا و648 حالة ، بعد شفاء 502 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من

بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 38 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.