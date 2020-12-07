شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان الليبى: الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن المجلس استمع خلال جلسته فى مدينة بنغازى لإحاطة من وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف حول الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي والوضع الأمني بشكل عام.

وأوضح بليحق في تصريح صحفى، أن بوشناف أكد خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه، أن مدينة بنغازى آمنة وعلى استعداد لاحتضان جلسات مجلس النواب.

وأوضح بليحق أنه بعد المداولات والنقاش في الجلسة تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، كما تم مناقشة مسألة عقد جلسة فى مدينة سرت حيث تم الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع فى مدينة سرت من قبل لجنة 5+5.

وذكر بليحق أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذى ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة، فيما يخص المشاكل والتعطيل فى الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.

وبين بليحق أن صالح تطرق خلال الجلسة لمجمل الأوضاع فى البلاد، وفى مجلس النواب منذ انطلاق اعماله.

وأضاف بليحق بأن الجلسة ناقشت عددا من القضايا والأمور سواء فيما يخص جدول أعمال مجلس خلال النواب الفترة القادمة أو التطورات الراهنة للأحداث في البلاد في كافة المجالات حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية ومجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.