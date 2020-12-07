كتل برلمانية تونسية تلوح بإعادة طرح الثقة فى رئيس البرلمان راشد الغنوشى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن كتلا برلمانية تونسية تلوح بإعادة طرح الثقة برئيس البرلمان راشد الغنوشي. وكان عضو مجلس نواب الشعب التونسى المنجى الرحوى، اتهم أمس الأحد، رئيس البرلمان التونسى وحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهما الغنوشى بتحويل البرلمان لـ"سوق بيع وشراء الأوهام" والتنكر لأهداف الثورة التونسية، وتحويل البلاد لمقبرة جماعية.

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