شكرا لقرائتكم خبر عن أولى محطات الطاقة النووية في الإمارات تبلغ طاقتها القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان اليوم الاثنين إن الوحدة رقم واحد من محطة براكة للطاقة النووية بلغت نسبة مئة بالمئة من الطاقة الكهربية للمفاعل أثناء اختبار.

والمحطة، المقامة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار جهود الدولة الخليجية المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها. وقال البيان إن من المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية في أوائل 2021.

وتم ربط الوحدة رقم واحد من محطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس .

وقالت المؤسسة إن الوحدة رقم واحد تنتج 1400 ميجاوات من الكهرباء من مولد واحد مربوط بشبكة كهرباء الإمارات، وإن هذا يجعل المولد أكبر مصدر منفرد للطاقة في الإمارات.

وعند اكتمال محطة براكة، التي تبنيها شركة كيبكو الكورية الجنوبية، سيكون بها أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات.

واكتمل بناء الوحدة رقم ثلاثة بنسبة 93 بالمئة والوحدة رقم أربعة بنسبة 87 بالمئة، بينما تم الانتهاء من إنشاء الوحدة رقم اثنين، وتنتظر الحصول على ترخيص.