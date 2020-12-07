شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية «التملك الميسر» لتوفّير وحدات سكنية لأسر الأيتام بالمجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية “التملّك الميسّر” مع كل من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بمنصة جود الإسكان وجمعية إنسان لرعاية الأيتام “إنسان”، لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي جمعية إنسان في محافظة المجمعة لتسليمها للمستفيدين المشمولين بالاتفاقية خلال 24 شهر، وذلك بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقّع الاتفاقية نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي سليمان بن عبد الله الماجد، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن، ويأتي دعم الوزارة للاتفاقية لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لدعم مستحقي الدعم السكني.

من جانبه، أعرب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية “إنسان” بمنطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن السويلم، عن شكره للقيادة الرشيدة ، على ما تقدمه من اهتمام بالبرامج النوعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان ستساهم في تغطية احتياجات جميع أسر الأيتام المسجلين في فرع الجمعية بمحافظة المجمعة ومراكزها.