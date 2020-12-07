سفير إسرائيل في أمريكا يضغط على الكونغرس لتسليح الإمارات بصفقة أسلحة ضخمة

وقال دريمر في مقابلة مع قناة MSNBC: "إن صفقة الأسلحة التي أبرمتها إدارة ترامب مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار لا تزعج إسرائيل".

وأوضح دريمر: "نعتقد أن صفقة الأسلحة هذه لا تنتهك الالتزام الأمريكي بميزة التفوق الإسرائيلي"، معتبرا أن الإمارات تقف الى جانب إسرائيل في مواجهة إيران.

وجاءت هذه التصريحات بحصور سفير الامارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، وشدد الاثنان على معارضة بلديهما لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال دريمر: "أنا حقا لا أفقد النوم في الليل بسبب بيع طائرة "إف 35" للإمارات، لكن ما يمنعني من النوم هو فكرة عودة أحدهم إلى الاتفاق النووي".

وتشمل الصفقة بين واشنطن وأبوظبي خمسين مقاتلة إف-35 بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز إم كيو-9 بقيمة 2.97 مليار دولار وذخائر جو-جو، وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.

وأدلى دريمر بهذه التصريحات في محاولة لإقناع أعضاء الكونغرس الذين أعربوا في الأيام الأخيرة عن شكوكهم بشأن صفقة بيع الطائرات لأبوظبي، وفقا لقناة "I24" الإسرائيلية.

وأطلق، الشهر المنصرم، ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من بيع الإمارات 50 مقاتلة شبح من طراز إف-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي ينظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.