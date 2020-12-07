شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يستعرض مع الحريرى آخر المستجدات على الصعيد الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، آخر أجواء الاتصالات والمشاورات على الصعيد الحكومى، والخطوات التي يتم القيام بها من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء، اكتفى الحريري بالقول للصحافيين": تشاورت مع الرئيس، وسأعود إن شاء الله بعد ظهر الأربعاء المقبل لتحديد الكثير من الأمور الأساسية".