شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يصف زيارة بابا الفاتيكان للبلاد المقررة فى مارس بالتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس العراقي برهم صالح، زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق في مارس المقبل بأنها تاريخية.

وقال صالح - في تغريدة على موقع تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم،الاثنين، : "سيقوم قداسة البابا فرانسيس بزيارة إلى العراق في مارس.. هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين".

وأضاف : "أن الزيارة ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن بابا الفاتيكان سيزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس القادم.

وذكرت الوزارة أن الزيارة تمثل حدثًا تاريخيًا ودعمًا لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم.. مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة الصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.