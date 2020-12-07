شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تتفاعل مع مقطع يوثق تسرب مياه بأحد أحياء الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت شركة المياه الوطنية، تسرب للمياه بكثافة على طريق تركي الأول تقاطع الطريق الدائري الشمالي باتجاه الجنوب بالرياض. وقالت الشركة، عبر حساب العناية بالعملاء ردا على مقطع فيديو نشره مواطن وثق تدفق المياه بغزارة في الشارع، “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه تم خروج فريق الصيانة وتم إصلاح الموقع المذكور أعلاه”. وأضافت شركة المياه الوطنية أنه “في حال وجود ملاحظات لديكم نأمل منكم ابلاغنا بذلك وسيتم خدمتكم بإذن الله.. نشكر لكم اهتمامكم”.

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