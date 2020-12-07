بدلا من "بي سي آر"... سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق

وقال الدكتور الحضرمي، عبر صفحته في "تويتر": إنه "تم تسجيل براءة اختراعه في مكتب براءات الاختراع الأمريكية، وهو عبارة عن ابتكار تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل (PCR)".

وأضاف الحضرمي، أن "هذا الإنجاز تم على أرض المملكة، دون الحاجة إلى أدنى مساعدة من أي شريك خارجي، وهو ما سيعكس أثرًا كبيرًا على مكانة المملكة الدولية؛ حيث سيظهر أن أبناءها ومن خلال هذا الابتكار ساهموا كغيرهم من علماء الدول المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة للتشخيص والكشف عن فيروس كورونا".

وأوضح أن التقنية المبتكرة قليلة التكلفة مقارنةً بتحليل (PCR)، كما أنها لا تحتاج لفريق طبي متخصص أو مختبرات متخصصة لإجرائها؛ ما يعكس سهولة استخدامها على جميع الأصعدة مثل المطارات وفحص ضيوف الرحمن في مكة المدينة قبل دخولهم الى الحرمين وكذلك خلال فترة الحج بالإضافة الى أماكن التجمعات العامة.

وتابع الحضرمي، قائلا: "سوف تستبدل هذه التقنية الحاجة إلى مختبرات وأجهزة متخصصة للكشف عن "كوفيد-19"، حيث إنه يمكن حملها إلى الأماكن العامة والحصول على نتيجة الاختبار في دقائق معدودة؛ ما سيساعد بشكل كبير في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره من خلال التعرف على المصابين".

وأشار إلى أنه "في حال تبني تصنيع هذه التقنية وإنتاجها على أعلى مستوى سوف يكون لذلك عائد كبير على اقتصاد الوطن من خلال تصدير هذه التقنية الى دول العالم".

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 209 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في المملكة إلى 358922.

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وسجلت الوزارة، وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني، 12 حالة وفاة لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، و289 حالة تعافي من المرض.

وارتفع عدد الوفيات جراء تداعيات فيروس كورونا في المملكة إلى 5977؛ كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 349168.

وبلغ عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد في السعودية 3777، وعدد الحالات في العناية المركزة 577.

وتأتي السعودية في المركز الثالث على قائمة الدول العربية لإصابات "كوفيد 19"؛ وفي المركز 31 على القائمة الدولية.