مشاركة 1200 شركة من 60 بلدا في أسبوع "جياتكس 2020 للتقنية" في دبي...فيديو

ويجري المعرض هذا العام في إمارة دبي تحت شعار "نلهمك واقعا متجددا" ويستقطب في دورة هذا العام عمالقة التكنولوجيا حول العالم، ومن بينهم مايكروسوفت، ديل تكنولوجيز، لينوفو، هوني ويل، أفايا، أي بي أم، ريد هات، ومجموعة تيكوم وغيرها.

وعرضت شركة "اتصالات" الإماراتية خلال الفعالية منصة جديدة تمكن الطواقم الطبية من تشخيص الحالات والأمراض عن بعد باستخدام تقنيات الجيل الخامس.

وكشفت شركتا "هيونداي" و"أوبر" النقاب عن السيارة الطائرة المستقبلية، كما استعرضت هيئة الطرق والمواصلات طريقة استخدام طائرات الدرون، فى فحص وتفتيش أنفاق محطات مترو دبي، للتحقق من حالتها.

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وجرى كذلك استعراض مستقبل الذكاء الاصطناعي في وسائل النقل العام، باستخدام التكنولوجيا لمراقبة الركاب والسائقين لضمان اتباع الجميع للإرشادات الاحترازية الخاصة بفيروس ”كورونا“ المستجد.

كما عرضت شركة "لينوفو" الصينية أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية، حيث تكشف الشركة عن تقنيات جديدة مثل: الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في منصة "لينوفو" لتحسين الأمان والأداء.

ويهدف أسبوع "جايتكس 2020 للتقنية"، الذي يتمد من الـ7 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويمتد ليومين، إلى جمع التقنيات والاختراعات الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة للشركات لعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في مختلف المجالات.