رئيس البرلمان المصري السابق: الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة مع انتخاب مجلس جديد

جاءت تصريحات عبد العال عقب الإدلاء بصوته، اليوم الاثنين، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ولفت عبد العال إلى أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم، وأنه لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، موضحا أن الأمر في النهاية يعود لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية، وفقا لموقع "اليوم السابع".

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وتجري جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر اليوم وغدا. ومن المقرر وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل، بعد إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وستبقى فقط نسبة الـ5 % التي سيعينها رئيس الجمهورية وفقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردي وتبقى 101 مقعد تجري عليهم جولة الانتخابات.